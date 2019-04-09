Комунальна реформа: експерт розповів, що чекає на українців після 1 травня

Експерт з питань житлово-комунального господарства, кандидат юридичних наук Андрій Нікончук зазначив, що з 1 травня слід очікувати на нову ідеологію у системі взаємовідносин між споживачами та операторами надання тих чи інших житлово-комунальних послуг, передбаченою новою редакцією закону "Про житлово-комунальні послуги".

Він наголосив, що крім закону, є кілька підзаконних актів, з яких особливо відзначив постанову Кабміну, якою врегульвоється питання актуання факту надання неякісних житлово-комунальних послуг з боку постачальників.

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