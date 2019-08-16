''Командувати парадом буду я'': у Зеленського визначилися з режисером ''Ходи гідності''

Старі добрі знайомі президента України Володимира Зеленського, режисер Алан Бадоєв та хореограф Олена Коляденко отримали відповідальне завдання державної ваги: зрежисирувати "Ходу гідності".

Обіцянка Володимира Зеленського про те, що він не буде залучати для виконання державних завдань за бюджетний рахунок людей, з якими він давно знайомий, схоже вже не актуально. Тому що, з режисером Аланом Бадоєвим, якого українські ЗМІ називають "найбільш високооплачуваним і затребуваним за кордоном українським режисером", він знайомий давно. Також як і з другим режисером "Ходи гідності", яка має пройти 24 серпня, на День Незалежності України, хореографом Оленою Коляденко, перша спільна робота з якою у Зеленського була ще в далекому 2006 році, коли на проекті "Танці з зірками" Зеленський разом з Оленою Шоптенко став переможцем цього ТВ-шоу, а Коляденко була одним з членів журі.

Ми не знаємо, можливо, щоб дотриматись своєї обіцянки президент Зеленський знайде іншу форму оплати послуг своїх зіркових друзів. Наприклад, розплатиться шаурмою, до якої у Бадоєва, як і у Зеленського, небайдуже ставлення.

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