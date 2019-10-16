Коломойському вкрай важливо швидко повернути Приват: економіст

Економіст Борис Кушнірук у прямому етері ObozTV дав прогнози щодо перемовин України з МВФ.

Він заявив, що вважає цю поїздку робочою.

"Я би вважав, що це буде все ж робоча поїздка, там будуть обговорюватися основні питання, які виставлятимуть МВФ, що і у які строки ми будемо реалізовувати. Окрім того, будуть ставитись питання, які не можуть не непокоїти МВФ, наприклад питання з Приватом. Ні для кого не секрет, що зараз урядовці відсторонилися від цієї історії, і відбуваються процеси, які спрямовані на те, щоб надати пану Коломойському контроль над Приват банком, при чому для нього це фактично питання життя і смерті, тому що після рішення Високого суду міста Лондон, яке фактично дозволило проводити судове засідання щодо Коломойського і його намагань повернути контроль і шахрайство, яке там у нього було, це стає для нього питанням життя і смерті", - зазначив Кушнірук.

Він додав, що Коломойському надважливо повернути контроль над Приватом до того, як в Лондонському суді буде ухвалено рішення про те, що він є шахраєм і його почнуть розшукувати по всьому світу.

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