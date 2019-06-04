Коливання в рамках розумного: названі терміни і умови стабілізації гривні

Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що ті процеси на українському валютному ринку, які ми зараз спостерігаємо, багато хто називає панікою або різкою девальвацією гривні, але це не зовсім так. За його словами, якщо проаналізувати результати торгів на Міжбанківській біржі 4 червня, подивитися, що відбувається у пунктах обміну валют, то зараз курс гривні до іноземних валют знаходиться на рівні початку квітня. Це, за його словами, відбуваються коливання в рамках розумного.

Він наголосив, що сьогодні Україна знаходимося в такому періоді, коли існує більше стимулів на зміцнення, ніж на ослаблення гривні. І це, за його словами, буде спостерігатись ще в найближчі два місяці. А коливання останнього тижня, це, на його думку, короткострокові фактори.

До кінця літа, переконаний експерт, курс долара до гривні складатиме близько 28-28,5 грн, а до кінця року в межах 29-30 грн, якщо не буде різкого зниження світових цін на основні українські експортні товари - метал, руду і зерно.

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