Колишнє керівництво країни закривало очі: Шкіряк розповів як виникла ситуація з телемостом

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк розповів про скасування телемосту з телеканалом Кремля.

На його думку, скасування телемосту стало протидією найвищому ступеню аморальності, який проявили організатори телемосту та зауважив, що питання захисту української інформаційної безпеки може бути забезпеченим через унеможливлення роботи таких телеканалів в Україні, а це питання, за його словами, є нагальним з 2014 року.

Шкіряк вважає, що колишнє керівництво держави, зокрема, екс-президент Петро Порошенко, мовчало, закривало очі, що спричинило нинішню ситуацію. Він впевнений, що своєчасна відповідальність, зокрема кримінальна, зробила б неможливим реванш в Україні.

Він додав, що реакція патріотичної частини суспільства, яке продемострувало відношення до ідеї телемосту, була показовою.

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