Коли прийде зима: прогноз народного синоптика

Народний синоптик Леонід Горбань у прямому етері ObozTV дав прогноз стосовно майбутнього похолодання та приходу зими.

За його словами, хвиля похолодання завжди йде 3-4 дні, потім йде різке потепління, яке як правило триває 4-5 днів.

"Післязавтра вже очікується зниження температури на 3-4 градуси. З 24-25 жовтня буде похолодання серйозне, це друга хвиля. Денна температура +7 ... + 10, нічна буде доходити до +2 ... + 3. І до кінця місяця вже більше потепління не прораховується. З 24-25 жовтня вже різке зниження температури", -заявив народний синоптик.

Він зазначив, що до 10 листопада три-чотири дні перших чисел денна температура становитиме +10 ... + 14, потім вона падатиме відразу, триматиметься п'ять днів +6 ... + 9, а з 12 по 22 листопада синоптик прогнозує слабкі стійкі морози.

"Буде -2 ...- 4, а 17-18 листопада температура буде досягати -9 ...- 11. І з 23 листопада знову потепління, і до кінця листопада температура ще плюсова. А стійка зима почнеться чітко з 12 грудня. 3-4 перших дні грудня буде мінусова температура, потім 4-5 днів плюсова, +3 ... + 4. А з 12 грудня і до кінця місяця повністю мінусова температура. Щоправда морози невисокі - вони десь -4 ...- 5, -11 ...- 12. І тільки 24-25 грудня можуть досягати -13 ...- 15. Зима очікується з хорошими морозами, попередній розрахунок показує весь січень морозний, а лютий буде сильніше, ніж січень. Там будуть морози досягати до -18 ...- 20. Практично сніг буде йти постійно. Великих періодів відлиги не спостерігається. Практично вся зима буде дуже сніжна", - заявив Леонід Горбань.

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