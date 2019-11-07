Коли краще змінювати роботу: експертка з працевлаштування

Експерт із працевлаштування Юлія Дрожжина у прямому етері на ObozTV прокоментувала ситуацію на ринку праці в Україні.

"Якщо прокоментувати конкретно випадок Олега Ляшка, і якби він, наприклад, шукав роботу, то коли роботодавець шукає собі співробітника, то він шукає не лише людину, яка матиме певний набір хард-скілів, тобто вмітиме щось робити, він шукає людину, яка в першу чергу, буде розділяти корпоративні цінності, які є у цієї компанії. Якщо, теоретично, з'явиться якийсь бізнес, який робитиме ставку на нестандартні кроки, то залучення до цього проекту Олега Ляшка є можливим", - заяила Юлія Дрожжина.

Вона зазначила, що є певна сезонність у наборі нового персоналу на роботу. Найчастіше ринок праці оживає в середині літа, та це оживлення триває до кінця осені. На новорічні свята краще не змінювати роботу, додала експертка.

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