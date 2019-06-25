"Когда ты стараешься что-то делать, а не плыть по течению, это всегда турбулентно" - Роман Насиров в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА"

Украинский политик, народный депутат, экс-председатель фискальной службы Украины, имя которого не сходит с заголовков СМИ.

Президет федерации дзюдо Роман Насиров в эксклюзивном блиц-шоу "Без грима" рассказал Анне Буткевич о том,

чего бы никогда не сделал даже за миллиард долларов, какой принятый в прошлом году Верховной Радой закон он считает наихудшим,

что Кличко-мэр длает лучше, чем Кличко-спортсмен, кто из украинских политиков всех времен вошел бы в дрим-тим и какое шоу на украинском тв нужно закрыть.

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