Ківа своих не кидає: лідер СПУ пояснив похід на вибори разом з Оппоблоком

Лідер Соціалістичної партії України (СПУ) Ілля Ківа, коментуючи свій похід на вибори з "Опозиційним блоком", заявив, що в цьому немає якоїсь складної конспірології. За його словами, все було просто: пройшов з'їзд СПУ, на якому було ухвалене одностайне рішення делегувати лідера партії в "Опозиційну платформу - За життя" для зміцнення та відстоювання проукраїнської позиції в парламенті, для досягнення миру, для возз'єднання країни.

За його словами, було запрошення від лідерів цього об'єднання, а Вадим Рабинович ніколи не приховував, що його основне завдання - зшивати країну, відкинувши забобони, особисті конфлікти, об'єднуватися і зміцнюватися заради досягнення миру. Ківа вважає, що його присутність в цьому об'єднанні зміцнить переговорну групу.

Він підкреслив, що як голова СПУ, він прийняв рішення, за яке проголосував з'їзд партії. І, як сумлінна дисциплінована людина, виконує рішення партії. Він запевнив, що таке об'єднання відбулося тому, що збіглися програми СПУ та "Опоблоку", але, кодчеркнул Ківа, це не означає, що він пішов і кинув Соціалістичну партію.

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