Кінець світу: еколог розповіла про невідворотні наслідки

Експертка з питань змін клімату та кліматичної політики Ірина Ставчук прокоментувала заяву генерального секретаря ООН щодо критичних змін клімату через пожежі в лісах Амазонки.

Ставчук наголосила, що в заявах генсека ООН не прозвучало нічого нового з точки зору фактів та прогнозів. За її словами про всі ці речі вчені та дослідники говорять щороку, єдина різниця у їх риториці полягає у тоні - зараз вчені просто кричать про проблеми із кліматом.

Експертка зазначила, що літо цього року видалось найспекотнішим за всю новітню історію. Вона заявила, що для того, щоб скоротити використання викопного палива на планеті до середини століття, усі країни світу вже сьогодні мають почати запроваджувати системні зміни і починати такий перехід.

Ставчук заявила, що у найближчі десять років планету чекають невідворотні зміни. Вона зазначила, що у людства існує два сценарії розвитку подій:

Це сценарій "Паризької угоди", згідно до якої передбачені дуже активні дії для подолання причин та наслідків зміни клімату; Це ті дії, які, фактично, зараз відбуваються у світі.

Після перевищення темперетури на планеті лише на 2 градуси почнуться катаклізми та аномальні погодні явища - це теплові хвилі, надвисокі температури та пересихання річок, неможливість ведення сільського господарства, підняття рівня світового океану, це сотні мільйонів біженців.

Ставчук заявила, що за оцінками експертів до 2050 року, тобто через 30 років, у світі буде понад 250 млн кліматичних біженців.

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