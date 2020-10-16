"Кінець Міхо-епохи" або "Вбивча партія"

Фокусуємо увагу влади, громадськості і мес-медіа на найбільш небезпечних виклики для обох здавна братніх народів: України і Грузії.

В кінці осені обох наших країнах відбудуться вибори, які визначать майбутні 5 років життя українського і грузинського суспільства.

Для об'єктивного аналізу наслідків режиму Саакашвілі і в сфері дотримання прав людини, і в економіці, і в соціально-медійному плані в цьому випуску інформаційно-аналітичної програми "Фокус" будуть приведені порівняння результатів його роботи на посаді Президента Грузії з вуст явного симпатика Саакашвілі популярного російського блогера Володимира Мілова та його українського колеги з блогер-простору Стаса Домбровського, особисто працював з Саакашвілі в період його губернаторства в Одеській області. Безпосередньо в передвиборному штабі радника Саакашвілі і його ставленика на посаду мера Одеси Олександра Боровика. Отже, поїхали ...