Кінець епохи ''кнопкодавства'': Раду чекають революційні зміни при голосуванні

Народний депутат України Ірина Суслова зазначила, що з введенням сенсорної кнопки для голосування, можна буде побачити реальні результати роботи Верховної Ради.

Вона нагадала, що Україна брала на себе певні зобов'язання, зокрема перед міжнародними партнерами, щодо реформи парламенту та забезпечення проведення персонального, відкритого голосування. Апарат Верховної Ради, наскільки мені відомо, протягом останніх трьох років працював над тим, щоб змінити процедуру прийняття рішень в парламенті.

Сенсорні кнопки для голосування, за її словами, було вже встановлено, проте, вони не підключені до системи. Вона висловила сподівання, що під час перерви роботи парламенту, всі необхідні технічні процедури буде завершено і вже наступна Рада зможе здійснювати голосування з використанням сенсорних кнопок і відбитків пальців.

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