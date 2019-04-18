Кім Чен Ин випробував нову зброю і терміново почав збиратися до Путіна

Північна Корея провела випробування бойової частини тактичної керованої зброї нового типу. Традиційно випробування проводилися під наглядом лідера КНДР Кім Чен Ина. Так, він підкреслив, що завершення розробки цієї системи — важлива річ на шляху посилення озброєння армії.

Як пише The New York Times, це відбулося вперше після невдалих переговорів із США по денуклеаризації Корейського півострова.

Одразу після цього у Москві оголосили, що президент Росії Володимир Путін має намір провести зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином. Помічник Путіна Юрій Ушаков, який розповів про це журналістам, зазначив, що поки що невідомо, де саме відбудуться переговори.

"Зустріч може відбутися в будь-якому місці, підготовка ведеться активна", – сказав він, додавши, що дата також ще не встановлена.

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