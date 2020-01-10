Кількість онкохворих в Україні стрімко зростає: лікар-онколог

Лікар онколог Антон Шкіряк у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував кількість коштів, які виділяються державою на лікування одного українця статистику зростання онкологічних захворювань в Україні.

"Фінансування охорони здоров'яз завжди відбувалося за залишковим принципом в нашій державі. Медицина в принципі в Україні ніколи не була в приоритеті. Про проблему треба говорити. Треба зробити так, щоб бюджет наповнив охорону здоров'я на 5%. Сьогодні в Україні немає державної програми попередження раку", - заявив Шкіряк.

Він зазначив, що піклування держави про своє населення - це не лише виділення коштів на лікування онкологічних захворювань, це ще й інформування населення, тобто соціальна реклама.

"Сьогодні соціальних реклам, як таких не існує. Вони є в соціальних мережах, але більшість українців досі сидять в телевізорах", - зазначив лікар.

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