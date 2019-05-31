Київ проводить модернізацію теплових мереж

Іржа, ремонтні муфти, і решето з дир – в такому стані знаходиться більшість труб гарячого водопостачання та централізованого опалення на Троєщині. За останній опалювальний сезон поряд з цим будинком за адресою Бальзака, 58 більше 20 разів аварійні служби були змушені знову і знову латати старі труби. Але вирок для них один.

"Труба підлягає демонтажу. Для подальшого використання вона не годиться, ви самі бачите, на ній хомути, то єсть труба ремонтувалась, вона побита корозією, токами Фуко", — говорить виконроб підрядної організації БЕК-16 Павло Кеменчук.

Схожа ситуація і в інших районах міста. У "Київтеплоенерго" пояснюють: близько 80% теплових мереж знаходяться у аварійному стані, за останні десятки років не було достатніх обсягів капремонтів.

"На даний момент був демонтаж старих труб. Після видалення старих труб ми заложили нові пластикові труби, які ідуть на опалення і на гарячу, холодну воду. Згідно графіку кожен день 15-20 метрів труби готової", — говорить монтажник внутрішніх санітарно-технічних систем Віктор Савонік.

І це не єдиний об’єкт де проходить повна заміна старих зношених трубопроводів

"130 кілометрів трубопроводу буде замінено. Це 20 дільниць магістральних трубопроводів і 100 дільниць розподільчих мереж, повністю міняється трубопроводи опалення, трубопроводи гарячої води. у яких 30-40 років гарантійний строк експлуатації", — говорить головний інженер КП "Київтеплоенерго" Юрій Паливода.

Робочі пояснили, що для теплопостачання прокладають труби з попередньою ізоляцією та аварійною сигналізацією, яка значно полегшить пошук пошкоджень на мережі. А для подачі гарячого водопостачання прокладають гнучкі та стійкі до перепадів температур полімерні трубопроводи. На це місто виділило більше 500 млн грн.

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