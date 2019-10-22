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22 жовтня • оновлено в 17:49
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"Кіборг" проти депутата

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Печерський райсуд Києва не дав можливості "кіборгу" Олегу Гервасу захистити свою честь і гідність.

Суддя, який повинен був сьогодні розпочати розгляд справи по суті, взяв лікарняний. Йдеться про справу проти депутата Антона Яценка, який публічно назвав воїна "вбивцею і мародером". Слухання перенесли на невизначений термін.

Подробиці справи - тут.

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Особи
Олег Геврас Антон Яценко
Місце
Україна Київ
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