"Кіборг" проти депутата

Печерський райсуд Києва не дав можливості "кіборгу" Олегу Гервасу захистити свою честь і гідність.

Суддя, який повинен був сьогодні розпочати розгляд справи по суті, взяв лікарняний. Йдеться про справу проти депутата Антона Яценка, який публічно назвав воїна "вбивцею і мародером". Слухання перенесли на невизначений термін.

Подробиці справи - тут.

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