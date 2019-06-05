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Кернес подякував російське ТБ за висвітлення ситуації в Україні

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Скандальний мер Харкова Геннадій Адольфович Кернес вибухнув образами на адресу українських націоналістів, які знесли пам'ятникрадянському маршалу Георгію Жукову.

Свій спіч він озвучив під час прямого включення в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1". Більше того, він подякував рупорам путінського режиму за поширення фейків про Україну.

"Я хочу сказати спасибі вам, що ви цікавитеся і показуєте, що відбувається у нас в Україні і конкретно в місті Харків. Я можу сказати – те, що трапилося вчора, це просто ні в які рамки, ні в які ворота! Це не просто покидьки суспільства, як я вчора сказав, це акт такого вандалізму, який ми не очікували!" – обурився Кернес.

Він висловив упевненість у тому, що активістів, які знесли пам'ятник Жукову, не притягнуть до жодної відповідальності, однак пообіцяв росіянам, що відновить пам'ятник і навіть поверне ім'я Жукова одному з харківських проспектів. За словами Кернеса, на це нібито є запит суспільства.

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