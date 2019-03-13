Кассель в шоці: Моніка Беллуччі кардинально змінила свій образ

Кассель в шоці: Моніка Беллуччі кардинально змінила свій образ227Читати матеріал російською
Голлівудська кіноактриса і топ-модель італійського походження Моніка Беллуччі приміряла експериментальний образ – перетворилася на фатальну блондинку для французького глянцю 7000magazin.
54-річна зірка стала героїнею спеціального випуску журналу, присвяченого мистецтву. Відповідні знімки вона оприлюднила у своєму Instagram.
Автором фотосесії виступив відомий фотограф Ральф Веніг. Беллуччі вкотре продемонструвала, що з віком не перестала виглядати спокусливо. А світле волосся додало їй екстравагантності. Фото виконано в чорно-білому кольорі.
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