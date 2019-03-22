Кашель, температура, слабкість і схуднення: названо перші симптоми туберкульозу

Перший заступник генерального директора Центру Громадського здоров'я МОЗ України Віктор Ляшко зазначив, що лікування туберкульозу в Україні відбувається невчасно. За його словами, навіть після звернення пацієнта до лікаря із першими симптомами, до першого прийому курсу антибіотиків, протитуберкульозних препаратів, проходить досить тривалий час.

Він зазначив, що себе основних симптомів туберкульозу, які не змінюються протягом десятиліть – кашель, який триває понад два тижні, невелике підвищення температури, слабкість та схуднення – за наявності яких людині необхідно обов'язково звернутись до свого сімейного лікаря.

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