Картини Енді Уорхола, Пола Маккарті, Джеффа Кунса їдуть в Україну

Унікальна колекція картин Енді Уорхола їде в Україну. Про це в ефірі Obozrevatel TV розповів Галерист, куратор Kyiv Art Week, Євген Березницький.

Також на ювілейний, п'ятий фестиваль сучасно мистецтва, організатори планують привезти полотна Пола Маккарті, Джефа Кунса, Сораяма Хадзіме, які знаходяться в приватній колекції великого бельгійського мецената. Українському глядачеві картини будуть доступні з 25 по 31 травня в рамках Kyiv Art Week 2020

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