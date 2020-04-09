Карантин закінчиться 14 квітня? У Кабміні дали відповідь

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Василь Мокан в ефірі ObozTV прокоментував припущення про те, що нібито карантин в Україні може завершитися 14 квітня.

"Є ймовірність того, що, якщо станом на 24 квітня не буде помітної тенденції на спад поширення епідемії, то в режимі надзвичайної ситуації по Україні на певний час можуть бути продовжені карантинні заходи.

Станом на сьогодні залишається актуальною дата закінчення карантину – 24 квітня. Про якесь пом'якшення мова не йшла. Але уряд вже зараз замислюється над тим, як поступово виходити з карантинних заходів, як запускати економіку, як повертатися на робочі місця, при цьому максимально ізолювавши групи ризику", – пояснив він.

Василь Мокан також пояснив, з чим пов'язано скорочення фонду боротьби з поширенням коронавірусу на 30 млрд гривень.

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