Карантин - не для усіх. Підсумки на карантині. День 43
Про карантинні правила і життєві пріоритети Бориса Філатова, очільника Дніпра
Олексій Давиденко, Ексдепутат Київради навів приклад того, що карантин - не для усіх
На коронавірус чекає смерть, стверджує Володимир Паніотто, директор КМІС
В Україні розпочинають імуноферментне тестування на коронавірус, який дає змогу побачити, скільки людей перехворіло на COVID-19 безсимптомно. Чи це можливо - розпитали в біолога Біжана Шаропова
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