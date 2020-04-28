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28 квітня • оновлено в 23:27
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Карантин - не для усіх. Підсумки на карантині. День 43

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Про карантинні правила і життєві пріоритети Бориса Філатова, очільника Дніпра

Олексій Давиденко, Ексдепутат Київради навів приклад того, що карантин - не для усіх

На коронавірус чекає смерть, стверджує Володимир Паніотто, директор КМІС

В Україні розпочинають імуноферментне тестування на коронавірус, який дає змогу побачити, скільки людей перехворіло на COVID-19 безсимптомно. Чи це можливо - розпитали в біолога Біжана Шаропова

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Тема
Підсумки
Особи
Микола Тищенко Володимир Зеленський Володимир Паніотто Борис Філатов
Місце
Україна Київ
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