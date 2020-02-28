Знаменитий російський боєць змішаного стилю (ММА) Олександр Ємельяненко показав фото з тренувального бою з главою Чечні Рамзаном Кадировим.

"Сьогодні мене мій друг Рамзан Кадиров не шкодував! Бив жорстко з обох рук!" – заявив Ємельяненко.

Нагадаємо, що бій між бійцем MMA і чеченським управлінцем, який повинен відбутися за правилами боксу, запланований на 2020 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кадиров пообіцяв нокаутувати Олександра Емельяненка в п'ятому раунді своїм єдиним і першим ударом в поєдинку.

Ємельяненко зухвало відреагував на виклик Рамзана. При цьому сам глава Чечні зазначив, що обидва суперники зможуть добре заробити за поєдинок.

Свій останній бій Олександр Ємельяненко виграв у важкоатлета Михайла Кокляева, нокаутувавши його в першому раунді.

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