Кабмін опустив ціну на газ: екперт порахував, скільки зекономлять українці

Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук прокоментував заяву прем'єра Володимира Гройсмана про зниження ціни на газ для населення.

Він зазначив, що зниження ціни, яке спостерігається в літній, так званий "міжопалювальний" період, не є значною економією для громадян. За його словами, з 15 млрд куб. метрів, які використовують населення та теплокомуненерго взимку, 90% використовується саме в зимовий період.

За його розрахунками, приватний споживач, який використовує газову плиту або ж газовий котел для нагрівання води, може зекономити 6-10 гривень на місяць.

Водночас, він привернув увагу на позицію "Нафтогазу", в якій він вбачає політичний аспект. Він вважає, що заяви "Нафтогазу" про те, що вартість блакитного палива має бути у липні вищим за 8500 гривень за 1000 куб. метрів, певним заграванням з владою, яка заявляла про зниження цієї ж ціни напередодні виборів.

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