Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Кабмін опустив ціну на газ: екперт порахував, скільки зекономлять українці

220 Читати матеріал російською

Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук прокоментував заяву прем'єра Володимира Гройсмана про зниження ціни на газ для населення.

Він зазначив, що зниження ціни, яке спостерігається в літній, так званий "міжопалювальний" період, не є значною економією для громадян. За його словами, з 15 млрд куб. метрів, які використовують населення та теплокомуненерго взимку, 90% використовується саме в зимовий період.

За його розрахунками, приватний споживач, який використовує газову плиту або ж газовий котел для нагрівання води, може зекономити 6-10 гривень на місяць.

Водночас, він привернув увагу на позицію "Нафтогазу", в якій він вбачає політичний аспект. Він вважає, що заяви "Нафтогазу" про те, що вартість блакитного палива має бути у липні вищим за 8500 гривень за 1000 куб. метрів, певним заграванням з владою, яка заявляла про зниження цієї ж ціни напередодні виборів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Юрій Корольчук
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини