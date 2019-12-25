Із перенесенням Різдва на 25 грудня поспішати не потрібно: які небезпеки приховує цей процес

Релігієзнавиця Віта Титаренко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала можливе перенесення Різдва на 25 грудня.

"Якщо буде присутня поспішність у переведенні святкування на 25 грудня, то російська православна церква не упустить шанс, для того щоб дискредитувати українську православну церкву та звинуватити її у намаганні зблизитись із католицькою та протестантською церквою. Вони будуть тлумачити це як єднання з католиками. Тому у твердженнях Євстратія (Зорі) є доля істини. Суспільство саме має прийти до того, що це необхідно", - розповіла Титаренко.

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