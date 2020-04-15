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15 квітня • оновлено в 11:24
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Українські медики в Італії: Посол назвав дату повернення

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У найближчі дні в Італії буде вирішуватися питання щодо конкретної дати повернення 20 українських медпрацівників, які надають допомогу в боротьбі з епідемією коронавірусу в італійському регіоні Марке.

"Сьогодні я мав прекрасну розмову з мером міста Урбіно, де знаходиться група українських лікарів, і мер в найтепліших словах висловив оцінку від усіх жителів міста", – розповів в ефірі ObozTV Надзвичайний і Повноважний Посол України в Італії Євген Перелигін.

"Упевнений, що українські лікарі повернуться, збагачені досвідом і знаннями, які так будуть необхідні в ситуації сьогодні в Україні", – підкреслив Посол.

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Теми
Підсумки Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Коронавірус
Місце
Італія
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