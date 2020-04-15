Українські медики в Італії: Посол назвав дату повернення
У найближчі дні в Італії буде вирішуватися питання щодо конкретної дати повернення 20 українських медпрацівників, які надають допомогу в боротьбі з епідемією коронавірусу в італійському регіоні Марке.
"Сьогодні я мав прекрасну розмову з мером міста Урбіно, де знаходиться група українських лікарів, і мер в найтепліших словах висловив оцінку від усіх жителів міста", – розповів в ефірі ObozTV Надзвичайний і Повноважний Посол України в Італії Євген Перелигін.
"Упевнений, що українські лікарі повернуться, збагачені досвідом і знаннями, які так будуть необхідні в ситуації сьогодні в Україні", – підкреслив Посол.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы