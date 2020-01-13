Іран визнав провину: експерт про наслідки для України

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував офіційне визнання Іраном факту збиття літака МАУ ракетою. що випущена іранськими військовими.

"Буває складно коментувати подібні речі. і чесно кажучи, враховуючи дипломатичний такт, мені здається, що голові нацбезпеки не потрібно було робити заяву після того, як свої точки зору оприлюднили США, Канада ат Британія. Я би назвав це дипломатичним тактом, так не робиться... Україна в певній мірі очікувала офіційних заяв, офіційних точок зору, і я би, мабуть, так само робив би, адже ми не маємо своєї розвідки, своїх супутників... Я, до речі ще в перший день сказав, навіщо аж 46 осіб вилетіло туди, а більшість з них на місці взагалі не допускають до роботи. Канада, наприклад, лише одного експерта відправила. Тут важливо інше: на жаль, 176 пасажирів стали заручниками того конфлікту, який тримається на Близькому Сході", - зазначив експерт.

Він також додав, що головна функція, яку мала у цій ситуації виконати українська держава, була не виконана.

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