Іран відмовився від перемовин із Трампом щодо катастрофи українського літака

Іран не хоче вести переговори із США у форматі "один на один".

Про це заявив глава МЗС Ірану Джавад Заріф в Twitter, зазначивши, що підтримує діалог лише за схеми з "шісткою" посередників (п'ять постійних членів РБ ООН плюс Німеччина), з якими було підписано Спільний всеосяжний план дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.

"Дональд Трамп все ще мріє про двосторонню зустріч, щоб задовольнити своє бажання отримати "угоду Трампа". Необгрунтований оптимізм", – заявив Заріф.

Дипломат також звинуватив американського лідера в тому, що він покинув формат з "шісткою" посередників, "відкотивши ситуацію до стану до 2017 року".

Заріф також заявив, що США повинні компенсувати Ірану заподіяну шкоду. Про що саме мова, глава МЗС не уточнив.

Як писав OBOZREVATEL, 26 січня по посольству США в Іраку вдарили "Катюшами". Це вже не перший удар по американцях. Раніше Іран вже здійснював декілька нападів на установи США в Багдаді.

США в свою чергу за наказом Трампа ліквідували генерала Касема Сулеймані.

10 січня США ввели нові жорсткі санкції проти Ірану. Не тільки проти компаній, але і перших осіб держави.

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