Інвестиції в енергоефективність є найвигіднішими: експерт з питань енергозбереження

Експерт з питань енергозбереження та енергоефективності Іван Гайдуцький у прямому етері на ObozTV прокоментував ситуацію з раціональним використанням енергії в Україні.

"Хочу привітати українців із вчорашнім Днем енергозбереження. Основна мета відзначення таких днів - підвищити обізнаність людей у питанні енергоефективності. Я вважаю, що нам потрібно більше працювати над тим, щоб обізнаність населення зростала. Щоб люди та бізнес більше задумувались та більше рахували те, як вони поводяться з електроенергією, рахували скільки вони її використовують", - заявив експерт.

На його думку, українці починають задумуватись над цим питанням, в першу чергу, протягом опалювального сезону.

"Ми маємо усвідомлювати, що енергоресурси будуть дорожчати, і нам потрібно менше їх використовувати. Статистика показує, що гроші вкладені в енергозбереження, вони є найбільш ліквідними та відбиваються найшвидше", - додав Гайдуцький

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