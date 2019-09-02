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2 вересня • оновлено в 16:27
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Інтерв'ю Зеленського про перші 100 днів: що сказав президент

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У суботу, 31 серпня, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю акторові Станіславу Боклану, в якому розповів про перші 100 днів на посаді глави держави.

Пряму трансляцію розмови вів телеканал "1+1". Президент відповів на гострі питання, а також дав кілька обіцянок українцям

"Я прокидаюся від повідомлення з фронту – пострілів стільки, втрат стільки. Я дуже радий, що зараз це зменшилося в рази. Я отримую ці СМС три рази на день, коли там нуль – це дуже приємні моменти", – розповів Зеленський.

"Дуже складне питання. Я з цим боровся і борюся. Я чесно скажу – мені не дозволяють. Через... Не буду зараз називати прізвищ людей, від яких може бути небезпека. Ми отримуємо інформацію, через що мені не дозволяють. І було вже кілька прикладів, коли, скажімо, образно кажучи, зовсім було небезпечно", – пояснив він.

Про кортежі

"Ми обіцяли нічого не перекривати – ми не перекриваємо. Ми обіцяли, що не буде кортежу, і, щоб усім було відомо, кортежі завжди були, і в попередньої влади, від 8 до 12 машин. Вісім – це мінімум, 12 – це те, про що я знаю, може, було більше, може, менше, не важливо. У нас завжди є дві-три машини", – виправдався Зеленський.

Про повернення на сцену

"Є ідея. Я хочу відвідати "Квартал". Просто, офіційно, як глядач. Як останній глядач. А може ще така ідея – вийти на сцену. Чому ні? Просто дуже дорогі квитки. Для мене буде дешевше на сцені, ніж сидіти за такі гроші", – заявив президент.

Про друзів, яких привів до влади

"Що стосується друзів, найближчі люди – вони близькі люди, тому вони і були в моїй команді. Кому ти можеш довіряти, що довіряти... І тому були запрошені – мій помічник Сергій Шефір, на інформаційну політику Юра Костюк, далі мій давній товариш, але він професійний юрист Андрій Єрмак, моя помічниця Маша. Це чотири людини. До речі, ніхто з них не кум, не брат і не сват", – сказав Зеленський.

Про батьків

"Вони стали ближчими. Мама, як дзвонила мені три рази на день, так і відбувається. З батьком ми дуже рідко говорили з різних причин, зараз ми більше говоримо, стали ближче. Він мені каже речі, які я від нього не чув багато років. Він пишається мною", – поділився він.

Про вплив Богдана

"Він така, просто, нетерпляча людина, якби ви знали. Він не може іноді, як то кажуть, вгамуватися. Я йому кажу: що ти постійно виставляєш у Instagram? Що ти за людина? Куди ти поліз до журналістів? Чого ти з ними лаєшся? Він повинен заспокоїтися. Впливати на мене, він знає, що це дуже-дуже складно. Але він розбирається в цьому, у нього в політиці більший досвід, це правда, що іноді він дає дуже креативні думки, це так і є", – розповів Зеленський.

Про відпочинок Богдана в Сен-Тропе

"Я йому подзвонив і сказав, що він не правий ц цій ситуації, він не міг бути, як один з реальних, потужних людей у владі, і друга людина після мене зараз, коли ще немає уряду, і він не має права на День Незалежності країни в Сен-Тропе гуляти. Я думаю, що він неправий. Порушував він закон – так, не порушував. Але він неправий", – висловився президент.

Про Путіна

"У нас немає ніяких відносин. Я подзвонив йому тому, що я бачив рішення Міжнародного трибуналу з приводу наших моряків і кораблів, я бачив, що всі терміни пройшли, і ніхто нам не повертає наших хлопців. Ми познайомилися, у нас була розмова десь 30 хвилин. Ми говорили про повернення наших хлопців, про наступні кроки, про ситуацію на Донбасі, про війну на Донбасі", – зазначив президент.

"Друга бесіда була – я подзвонив після загибелі наших хлопців на Донбасі. У першій бесіді ми говорили про припинення вогню, друга розмова термінова – я сказав: "Ми ж з вами домовилися про припинення, а там відбувається", – додав він.

Про комуналку

"Завдання є, поставлене новому уряду: вони повинні показати модель. І якщо моделі зменшення комуналки, не буде, попрощаємося з урядом", – пообіцяв Зеленський.

Про "посадки"

"У нас з'явиться новий генеральний прокурор. Це дуже важлива людина. І я думаю, що восени, коли у нас з'являться і Антикорупційний суд, і генеральний прокурор, все почнеться. Все почнеться", – запевнив він.

Про Медведчука

"Партія Медведчука, там є ще чимало запитань, це його партія або там тимчасове об'єднання, і хто вони такі. У нас є відповіді – обсяги кеша, звідки і з якої країни вони все це отримують. І це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться", - сказав Зеленський.

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