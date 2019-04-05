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Інтернет кепкує з аналізів кандидатів: мережею ширяться меми

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Жарти, меми, кепкування: так українці в інтернет-мережі відреагували на сьогоднішнє відвідування кандидатів в президенти медичних закладів для того, аби здати аналізи. Схоже, це відбувається не тільки тому, що ця тема стала головною не тільки в Україні, але й не пасе задніх за популярністю у закордонних медіа, але й для того, аби зберегти здоровий глузд сьогодні та, як історичну подію, на майбутнє.

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