Інтернет-боти "За Зеленського!" заблукали

Інтернет-користувачі сервісу відео-хостингу YouTube підмітили дивну закономірність: відео на каналах, які створені на підтримку ще кандидата, а нині президента України Володимира Зеленського, мають більшу кількість переглядів, ніж офіційний профіль Зеленського.

Ба більше: відео на таких каналах, в яких не розповідається про діяльність Зеленського або його Офісу, набирає на порядки меншу кількість переглядів, ніж відео з "життя і роботи президента України".

Як це виглядає і у чому причина, розбираємось у сьогоднішньому випуску програми.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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