Інститут донорства в Україні: активістка вказала на високий рівень готовності суспільства

Засновниця громадської організації "Всеукраїнська платформа донорства "іDonor" Ірина Заславець зазначила, що за умови того, що 9 з 10 пацієнтів, які потребують трансплантації органів, помирають, будь-яка ініціатива у цьому виді медичної допомоги є вкрай важливою. За її словами, Україна протягом року потребує близько 5000 таких операцій.

Крім медичної складової, вона назвала й економічні втрати. Так, вона назвали цифру у 650 млн гривень, які буди виведені з України для проведення таких операцій за кордоном, і за які вдалося прооперувати 273 людини.

Вона наголосила, що озвучені цифри в 31% українців, які готові надати дозвіл на посмертне донорство, а 20%, які вагаються це великі цифри, за умови того, що саме донорство в Україні фактично відсутнє, як і поширена в суспільстві культура цього явища.

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