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21 січня • оновлено в 13:11
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INSTAOBOZ: огляд Інстраграму політиків

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Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків.

Пан Гончарук прозвітував про зниження цін у платіжках

Жан Беленюк заявив, що сьогодні до нього "прилетіла перша ластівка" після скасування недоторканності

Ірина Геращенко хвалиться тим, що комітет виборців України визнав її однією із найвідповідальніших у комітеті

Макс Бужанський зі "Слуги народу" написав пост про Вятровича та "Європейську солідарність"

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