INSTAOBOZ: огляд Інстраграму політиків
Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків.
Пан Гончарук прозвітував про зниження цін у платіжках
Жан Беленюк заявив, що сьогодні до нього "прилетіла перша ластівка" після скасування недоторканності
Ірина Геращенко хвалиться тим, що комітет виборців України визнав її однією із найвідповідальніших у комітеті
Макс Бужанський зі "Слуги народу" написав пост про Вятровича та "Європейську солідарність"
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