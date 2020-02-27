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27 лютого • оновлено в 18:47
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INSTAOBOZ: огляд Інстаграму українських політиків

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Провідники "Студії OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Денис Похила та Марина Клим зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків.

Олексій Гончарук написав про те, що уряд ліквідує усі "тіньові" схеми.

Михайло Федоров заявив, що його команда презентувала новий освітній курс для батьків на платформі "Дія"

Гончаренко разом з іншими депутатами від "Європейської Солідарності" відвідав Харківщину

Ірина Геращенко написала про корабель Черкаси та про фільм, який присвячений тим подіям

Епіфаній зробив проповідь через свій Інстаграм і запропонував замислитись над "пробаченням"

Пані Мендель опублікувала фото з Unit City у червоній сукні

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