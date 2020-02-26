INSTAOBOZ: огляд Інстаграму українських політиків

Провідники "Студії OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків.

Турчинов опублікував провокативну світлину та написав не менш провокативний текст під нею.

Петро Порошенко запостив новини про те, що США продовжили санкції проти РФ.

П'ятий президент України також нагадав про важливий волелюбний мітинг проти анексії Кримського півострову Російською Федерацією.

Макс Нефьодов написав про те, що службовий собака виявив контрабандну партію гашишу на кордоні.

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