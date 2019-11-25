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25 листопада • оновлено в 14:53
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INSTAOBOZ: огляд Інстаграму українських політиків

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Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марина Клим та Денис Похила у прямому етері ObozTV зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків.

Микола Тищенко показав світлину, де він щасливий від того, що прилетів в Ротердам

Пан Скічко також показав декілька світлин із робочого візиту в Нідерланди

Юлія Мендель продовжує писати про наставництво

Макс Нефьодов зробив вазу з порожньої пляшки від джину

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