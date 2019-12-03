Головна Новини
3 грудня • оновлено в 14:16
МоваЯзык
МедОбоз Головна

INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

25
Читати матеріал російською

Ведучі прямого етеру ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків.

Микола Тищенко зі "Слуги народу" лобіює законопроект про добровольців

Пан Гончаренко з "Європейської Солідарності" написав про культурну експансію

Ірина Геращенко опублікувала пост про кілька українських видань, які надаються дитячим садочкам Донбасу

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Insta OBOZ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини