INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

Ведучі прямого етеру ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків.

Микола Тищенко зі "Слуги народу" лобіює законопроект про добровольців

Пан Гончаренко з "Європейської Солідарності" написав про культурну експансію

Ірина Геращенко опублікувала пост про кілька українських видань, які надаються дитячим садочкам Донбасу

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