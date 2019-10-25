INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків67 Читати матеріал російською
Ведучі прямого етеру ObozTV Денис Похила та Марина Клим зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків:
Юлія Мендель показала розкішні гори Алмати
Володимир Гройсман сфотографував смог над Києвом
Макс Нефьодов зробив пост про запобігання корупції
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