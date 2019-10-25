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25 жовтня • оновлено в 13:55
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INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

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Ведучі прямого етеру ObozTV Денис Похила та Марина Клим зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків:

Юлія Мендель показала розкішні гори Алмати

Володимир Гройсман сфотографував смог над Києвом

Макс Нефьодов зробив пост про запобігання корупції

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