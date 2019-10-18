INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

Ведучі прямого етеру на ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд останніх новин з Інстаграму українських політиків.

Ірина Геращенко заявила, що 278 депутатів підтримали закон про військовий обов'язок

Олександр Дубінський виклав світлину із засідання з прем'єр міністром

Олена Зеленська зробила нові публікації з Риги

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