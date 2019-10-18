Головна Новини
18 жовтня • оновлено в 13:20
МоваЯзык
МедОбоз Головна

INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

50 Читати матеріал російською

Ведучі прямого етеру на ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд останніх новин з Інстаграму українських політиків.

Ірина Геращенко заявила, що 278 депутатів підтримали закон про військовий обов'язок

Олександр Дубінський виклав світлину із засідання з прем'єр міністром

Олена Зеленська зробила нові публікації з Риги

Про ці та інші новини дивиться у прямому етері ObozTV

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини