INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків50 Читати матеріал російською
Ведучі прямого етеру на ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд останніх новин з Інстаграму українських політиків.
Ірина Геращенко заявила, що 278 депутатів підтримали закон про військовий обов'язок
Олександр Дубінський виклав світлину із засідання з прем'єр міністром
Олена Зеленська зробила нові публікації з Риги
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