INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків52 Читати матеріал російською
Ведучі прямого етеру на ObozTV Денис Похила та Марина Клим провели огляд найцікавішого з Інстаграму політиків та зірок.
Ірина Геращенко виставила світлину із процесу погоджувальної ради
Дженіфер Еністон створила Інстаграм, у неї з'явилося 6,8 млн читачів за першу добу
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