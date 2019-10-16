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16 жовтня • оновлено в 15:45
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INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

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Ведучі прямого етеру на ObozTV Денис Похила та Марина Клим провели огляд найцікавішого з Інстаграму політиків та зірок.

Ірина Геращенко виставила світлину із процесу погоджувальної ради

Дженіфер Еністон створила Інстаграм, у неї з'явилося 6,8 млн читачів за першу добу

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