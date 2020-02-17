INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків
Ведучі прямого етеру ObozTV Анна Нитченко, Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків.
Андрій Богдан опублікував світлину з відпочинку і написав, що сумує за українцями.
Микола Тищенко написав про черговий з'їзд "Слуги народу".
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав про те, що платіжки у грудні та січні були меншими.
Арсен Аваков написав про мюнхенську конференцію російською мовою.
Олексій Гончаренко привітав із Днем Незалежності Кубані.
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