INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

Ведучі прямого етеру ObozTV Анна Нитченко, Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків.

Андрій Богдан опублікував світлину з відпочинку і написав, що сумує за українцями.

Микола Тищенко написав про черговий з'їзд "Слуги народу".

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав про те, що платіжки у грудні та січні були меншими.

Арсен Аваков написав про мюнхенську конференцію російською мовою.

Олексій Гончаренко привітав із Днем Незалежності Кубані.

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