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1 жовтня • оновлено в 14:41
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INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

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Ведучі прямого ефіру Студії OBOZREVATEL на ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найцікавішого з того, що відбувало в Інстаграмі політиків.

Арсен Аваков виставив світлини з навчання саперів ДСНС

Ірина Геращенко з фракції "ЄС" виклала світлину із написом "Люблю осінь"

Чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк сфотографувався із мавпочкою

Також у цьому блоці програми можна переглянути черговий випуск рубрики Smak OBOZ

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