INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків62 Читати матеріал російською
Ведучі прямого ефіру Студії OBOZREVATEL на ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найцікавішого з того, що відбувало в Інстаграмі політиків.
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Також у цьому блоці програми можна переглянути черговий випуск рубрики Smak OBOZ
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