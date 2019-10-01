INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

Ведучі прямого ефіру Студії OBOZREVATEL на ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найцікавішого з того, що відбувало в Інстаграмі політиків.

Арсен Аваков виставив світлини з навчання саперів ДСНС

Ірина Геращенко з фракції "ЄС" виклала світлину із написом "Люблю осінь"

Чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк сфотографувався із мавпочкою

Також у цьому блоці програми можна переглянути черговий випуск рубрики Smak OBOZ

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