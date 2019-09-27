INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

Ведучі етеру ObozTV Марина Клим та Денис Похила провели огляд найцікавіших новин з інстаграму політиків.

Олена Зеленська відвідала один з наймасштабніших дитячих центрів України у США

П'ятий президент України Петро Порошенко назвав найбільші досягнення за останні роки

Гройсман започаткував флешмоб

Представник фракції "Слуга народу" Жан Беленюк виставив світлини зі спортивного майданчику

Також у цьому випуску журналісти ObozTV відвідали Дублін та розповіли багато цікавинок про столицю Ірландії.

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