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27 вересня • оновлено в 19:38
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INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

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Ведучі етеру ObozTV Марина Клим та Денис Похила провели огляд найцікавіших новин з інстаграму політиків.

  • Олена Зеленська відвідала один з наймасштабніших дитячих центрів України у США

  • П'ятий президент України Петро Порошенко назвав найбільші досягнення за останні роки

  • Гройсман започаткував флешмоб

  • Представник фракції "Слуга народу" Жан Беленюк виставив світлини зі спортивного майданчику

Також у цьому випуску журналісти ObozTV відвідали Дублін та розповіли багато цікавинок про столицю Ірландії.

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