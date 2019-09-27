INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків144 Читати матеріал російською
Ведучі етеру ObozTV Марина Клим та Денис Похила провели огляд найцікавіших новин з інстаграму політиків.
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Також у цьому випуску журналісти ObozTV відвідали Дублін та розповіли багато цікавинок про столицю Ірландії.
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