Ініціатива Вакарчука про формалізацію ''співіснування'' з Росією: у Кабміні дали оцінку

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, прокоментував пропозицію лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука про ухвалення закону про "співіснування" з Росією.

За його словами, формалізація сьогоднішньої невизначеної ситуації є на часі. І йому імпонує той комплексний підхід Вакарчука який, на думку чиновника, може вирішити велике комплексне питання.

Він наголосив, що гастрольна діяльність українських артистів у Росії, про яку говорив лідер партії "Голос", складає 1% із загального переліку проблем, в якому він окремо наголосив на "гастрольній діяльності" Віктора Медведука у Москві.

Щодо формалізації поїздок приватних осіб до Росії, то він зазначив, що вирішення цього питання має лягти на плечі нового складу Верховної Ради і бути предметом великої суспільної дискусії.

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