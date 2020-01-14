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14 січня • оновлено в 13:36
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Інформаційна війна Україна-Росія: експерт розповів, хто перемагає

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Експерт Інституту постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував, якими методами та засобами відбуваються інформаційна війна між Україною та Росією, та хто у ній перемагає.

"Для того, щоб відповісти на питання, чи виграли ми інформаційну війну проти РФ, то ви запитуєте не ту людину. Оскільки я працював у тій самій структурі, в якій зараз працює пан Бородянський, і я доклав руку до цієї "перемоги". Тому я би радше підтримав пана Бородянського у його заявах. Проте, треба зазначити, що немає критеріїв, коли ми побачимо якийсь показник виграшу. В комерційній війні ти ставиш прапорець в Рейхстаг. наприклад, а в інформаційній війні подібних критеріїв немає", - заявив Золотухін.

Експерт також прокоментував, як має працювати російськомовний канал на Донбасі, та яким контентом його варто наповнювати.

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Дмитро Золотухін
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