Інформаційна війна ХХ ст.: як в СРСР глушили радіосигнали заходу

1980 — міністерство зв'язку УРСР віддало розпорядження про глушіння закордонних радіостанцій, таких як "Голос Америки", "Бі-Бі-Сі" та "Німецька хвиля" ("Дойче веллє").

Глушіння радіохвиль відновилося 21 серпня 1980 року, у зв'язку із загостренням ситуації в підконтрольній СРСР Польщі , а також у зв'язку із різкою критикою західних ЗМІ, яка розпочалася після введення радянських військ у Афганістан.

Також цікавим є факт, що за період з 1955 по 1964 роки кількість короткохвильових приймачів у населення Східної Європи збільшилася втричі. Так, наприклад, згідно із доповіддю завідувача відділу пропаганди СРСР Леоніда Іллічова, у липні 1960 року в СРСР було близько 20 мільйонів приймачів, здатних приймати закордонне мовлення.

Існують дані, що СРСР побудували 1400 спеціалізованих станцій загальною потужністю 14 600 кіловат, які дозволяли заглушати до 40-60% західних трансляцій.

Це була справжня інформаційна війна, адже закордонні пропагандистські агентства намагалися прорвати радянський радіозахист, розташовуючи свої передавачі ближче до кордонів СРСР і тим самим збільшуючи їх потужність.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!