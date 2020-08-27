"Стовідсоткової гарантії від зараження дитини на коронавірус у школі ніхто не дає"

Засоби захисту від коронавірусу не зможуть повністю убезпечити школярів від зараження, але знизять його ризик. Сільські навчальні заклади безпечніші за школи, розташовані у великих містах.

Механізм повторного зараження коронавірусом вивчається. Вчені не відкидають наявності перехресного клітинного імунітету, який полегшує перебіг хвороби. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.

– Питання, яке, напевно, найбільше цікавить батьків – як відбуватиметься навчальний процес і буде він онлайн чи офлайн. Які поради ви могли б уже зараз дати батькам, як убезпечити своїх дітей?

– Найголовніше – ми маємо зрозуміти, що ситуація змінюється досить стрімко, і через це ті поради, які можна давати батькам зараз, можуть стати неактуальними через 2-3 тижні.

Але, втім, основними порадами залишаються такі. Перше – потрібно стежити за здоров’ям дітей, і в тому разі, якщо у них є прояви якихось респіраторних захворювань, все-таки до школи не відпускати.

Друге – у більшості батьків є чат, де варто обмінюватися інформацією і повідомляти про те, що хтось захворів. Тому що це дасть змогу і вчителю, класному керівнику вчасно ухвалити рішення стосовно ізоляції дітей.

Третє – навчити дітей регулярно мити руки і не користуватись якимись спільними предметами. Четверте – спробувати максимально дотримуватись дистанції, якщо це можливо, хоча в дитячих колективах це досить складно зробити.

І повага до вчителів. Оскільки, я думаю, саме на вчителів більшою мірою будуть лягати питання безпеки. Варто пояснити дітям, що вимоги вчителя стосовно поведінки, дотримання якихось норм є важливими, тому що це стосується передусім здоров’я кожного.

– Нагадаймо, які нововведення запроваджує МОЗ. Учні 1-4 класів можуть не використовувати маски, в помаранчевих зонах педагогам слід носити захисні щитки, в жовтих і зелених досить дистанції. Якщо хоча б один учень із класу захворіє, на карантин піде весь клас. Плюс мити руки після кожного уроку, на перервах провітрювати класи до трьох хвилин. Це допоможе вберегти дітей від зараження?

Рекомендації МОЗ для шкіл

– Якщо чесно говорити – ні, це не вбереже. Стовідсоткової гарантії ніхто не дає. Але це знизить ризик.

Яким чином цей ризик реалізується? Це залежить від дуже багатьох чинників. Я радив би все-таки дотримуватися тих рекомендацій стосовно дистанції, миття рук, провітрювання в класі, оскільки це знижує тривалість періоду виживання вірусу в навколишньому середовищі.

До надягання масок я ставлюся досить скептично, тому що, на мою думку, неправильне носіння масок є значно гіршою перспективою, ніж неносіння загалом. Але дослідження, які проводять провідні епідеміологи, говорять, що, якщо люди перебувають у масках, то ризик зменшується. Побачимо, як це реалізується надалі.

Говорити, що школа стає повністю безпечною, зараз складно. Наприклад, це залежить від наповненості класів, від того, наскільки в них ходять учні, наскільки є можливість провітрювати, наскільки є можливість миття рук, чи забезпечена проточна вода.

Сільські школи точно матимуть менший ризик, оскільки там відбувається менше перемішування дітей, аніж у школах, які розташовані у великих містах.

Кожна окрема ситуація має розглядатися, зважуватися. Рішення мають ухвалювати, зокрема, місцеві органи влади, а не тільки на центральному рівні.

"Питання вакцинації стає надзвичайно важливим і критичним"

– А з приводу суто дитячих хвороб? Як вони можуть поєднуватися із загрозою коронавірусу? Маються на увазі кір та інші хвороби, від яких можна захиститися щепленнями. Чи потрібно на державному рівні стимулювати батьків робити їх дітям?

– Дякую, що піднімаєте питання вакцинації, тому що це надзвичайно важливо і критично. З коронавірусом ніхто не скасовував усі інші хвороби, які існують. Через це традиційно з початком навчального сезону ми бачимо підйом респіраторних захворювань, а також частково дитячих.

Щодо кору можна більш-менш бути спокійними, оскільки у нас був великий спалах у 2018-2019 роках, і щонайменше 2-3 роки не буде підйому. Але є інші захворювання, включно з паротитом (свинкою), дифтерією, про які варто пам’ятати. Для цього є щеплення.

Якщо ви зараз готуєте свою дитину до школи, варто перевірити разом із сімейним лікарем її календар щеплень. Якщо підійшов час зробити вакцинацію, треба її зробити. На щастя, вакцини в Україні є.

Але я думаю, що зараз основна паніка щодо коронавірусу вже минула, люди повертаються до звичного життя. Корективи, пов’язані з дотриманням мінімальних заходів безпеки, стануть актуальними не тільки для коронавірусу, а потенційно для всіх інших захворювань, які можуть з’явитися в Україні чи світі, оскільки це не перша і не остання епідемія.

– Чи треба робити щеплення від грипу дітям?

– Діти до п'яти років вважаються найбільш уразливими до грипу, і саме вони входять до основної групи, яким рекомендується робити щеплення. А також люди, які старші за 65 років.

Але, якщо щеплення від грипу не входить в обов’язковий перелік і ви його зробите, є великий шанс, що ви перенесете це захворювання у легшій формі. І це дасть змогу лікарям зважувати ситуацію й ухвалювати правильні діагностичні та клінічні рішення щодо лікування потенційного захворювання.

Нагадаю, що традиційно в Україні респіраторні захворювання починають підніматися з другої половини жовтня. У цей період у нас серйозно зростає захворюваність.

На жаль, вакцини від грипу на цей сезон в Україні поки що немає, але вона з’явиться у другій половині вересня. Вже зараз її можна замовити.

"Клітинний імунітет може бути перехресним з іншими типами вірусу й допомагати легше перенести COVID-19"

– Повертаємося до коронавірусу. Зараз у медіа все більше з’являється інформації про виявлення повторних випадків захворювання на COVID-19. Це не новина – ми і раніше повідомляли про це глядачів. Але складається враження, що фактів виявлення все більше. Ви у своїй практиці бачите таку тенденцію?

– Я не можу дати ствердну відповідь на це запитання, оскільки діагностика розвивається. Та діагностика, яка була доступна в Україні в січні-лютому, суттєво відрізняється від тієї, якою ми володіємо зараз. Так само відбувається і у світі.

Я знаю, що лікарі дуже часто говорять про те, що в пацієнтів виділяється вірус, хоча вони колись хворіли. Насправді це питання дискутується в широких наукових колах, коли обговорюється, чи дійсно виділення вірусу і захворювання – одне й те саме. Я думаю, відповідь ми отримаємо до кінця року.

Але це не зменшує потреби дотримання запобіжних заходів. Якщо ви не хочете захворіти, не важливо, перший, другий чи третій раз, – це бажання має бути значно сильнішим, ніж бажання тестуватися за кожних проявів респіраторного захворювання.

– Тобто зараз ніхто не може сказати, чи є імунітет до коронавірусу стійким, чи є ризик повторного захворювання?

– Зараз відбувається вивчення самої хвороби, того, як організм реагує на це захворювання. Зокрема, з’явилося декілька наукових статей, що антитіла, гуморальний імунітет не є єдиним, який захищає від коронавірусу, і через це не можна орієнтуватися тільки на нього. Включаються інші елементи імунної системи, яких досить багато і кожен відіграє свою важливу роль.

Є недовивчені питання, на які важко відповісти однозначно. Але ми точно знаємо, що цей імунітет утворюється. Як довго він зберігається? Зараз ідеться про шість місяців, можливо три місяці. Ці речі є не до кінця зрозумілими.

– Але ми говоримо про один штам вірусу COVID-19 ?

– SARS-CoV-2. Нині з’явилася інформація стосовно того, що клітинний, не гуморальний імунітет, може бути перехресним з іншими типами вірусу. Оскільки коронавірус не новий, він існував ще й раніше, ми виявляли його і в Україні, є підстави будувати версії про те, що клітинний імунітет може бути однаковий для декількох типів вірусу, які належать до родини коронавірусу. Отже, люди можуть хворіти легше.

Але це наукова гіпотеза, яка не має остаточного підтвердження. Чим більше ми будемо вивчати хворобу та вірус, тим більше будемо дізнаватися про неї і зможемо сформувати остаточні рекомендації.

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