ІДІЛ вже не спроможний на повномасштабну війну: експерт з Близького Сходу

Директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос у прямому етері ObozTV прокоментував новину про вбивство ватажка ІДІЛ.

"Ми сьогодні практично нічого не чуємо про Алькаїду. Тобто звісно, якісь дотичні до неї терористичні організації існують, але самої Алькаїди практично немає. Вона зникла із втратою, смертю її очильника Усами бін Ладена. Ми вже згадували про те, що на початковому етапі ІДІЛу стояли абсолютно не релігійні люди - це представники військової розвідки Іраку, офіцери, які задумали цю організацію, як такий собі аналог або відповідь на подібні сунітські організації. Тому така організація, яка мала на меті побудувати халіфат і протистояти одночасно усім іншим, вона набула серйозної підтримки. Це була перша спроба терористичної організації встановити на території свій порядок. А після фактичного розгрому цієї організації у Сирії та Іраку, говорити про подібні можливості практично не приходиться, очевидно, що ІДІЛ не буде спроможний на ведення повномасштабної війни та помсту", - заявив Семиволос.

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