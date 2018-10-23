І все “ЦЕ” - заради “#заможногожиття” | Альо, гараж! REBOOT #125 79

Голова Уряду, вперше, після оголошення рішення про підняття тарифів на газ, з 1-го жовтня, вирішив виправдатися перед населенням. І зробив це на телеканалі одного дуже відомого олігарха, який між нами кажучи, якраз і є кінцевим отримувачем “бабосів”. Наш Володимир Борисович, як завжди випромінюючи навколо себе флюїди оптимізму, вирішив заспокоїти населення класичним прийомом. Мовляв – геть песимізм, все могло бути набагато гірше. Вітаю з перемогою.